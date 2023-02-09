Мир 09 февраля 2023, 02:24 Зеленский преподнес британскому парламенту подарок и попросил самолеты Президент Украины Зеленский выступил в британском парламенте и запросил боевые самолеты РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в британском парламенте не отказался от традиционных просьб. В этот раз он попросил у Великобритании боевые самолеты и заявил, что будет любыми способами добиваться поставок современных истребителей от западных союзников.

Украинский лидер преподнес спикеру Палаты общин Линдси Хойлу символический подарок — шлем украинского летчика — и лаконично высказал свою просьбу.

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«Обращаюсь к вам и всему миру с простыми, но очень важными словами: боевые самолеты для Украины», — сказал Зеленский.

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Он уточнил, что этот шлем носил один из украинских пилотов истребительной авиации. На подарке расписались украинские офицеры ВВС.

Президент Украины прибыл в Великобританию 8 февраля. Это его первый визит в страну с начала спецоперации. Выступление в парламенте заняло у Зеленского 23 минуты. Кроме этого, он встретился с королем Карлом III.