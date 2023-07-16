Мир 16 июля 2023, 00:58 Стало известно о будущем Бориса Джонсона в политике The Times: Борис Джонсон не намерен возвращаться в политику, но поможет партии на выборах РИА «Новости»

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается возвращаться в большую политику. Об этом в интервью The Times рассказал министр обороны страны Бен Уоллес.

«Насколько я знаю, он не планирует возвращение. Я несколько недель назад говорил с ним. Он выразился вполне ясно», — сообщил глава военного ведомства.

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Но при этом Джонсон будет агитировать перед выборами в парламент за Консервативную партию, добавид Уоллес. Они состоятся до конца 2024 года.

Экс-премьер в прошлом месяце сложил с себя депутатские полномочия. Этому предшествовал доклад комитета по привилегиям парламента. В Джонсона обвинили, что он намеренно вводил депутатов в заблуждение насчет скандалов с вечеринками, а также препятствовал расследованию. Если бы политик сам не сложил депутатские полномочия, его бы рекомендовали отстранить от работы на три месяца, что означает потерю мандата.

Все тот же скандал с вечеринками на Даунинг-стрит стал и причиной отставки Джонсона с поста премьера. Эксперты считают, это означает конец политической карьеры экс-главы британского правительства. Сам же он ранее не раз давал понять, что намерен вернуться в большую политику.

Ранее Джонсон назвал выводы комитета по привилегиям британского парламента ложью и попыткой отомстить.