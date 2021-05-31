Стало известно название операции по слежке за европейскими политиками

Операция по слежке за европейскими политиками велась в условиях строгой секретности и проходила под кодовым названием «Рогоз» (Dunhammer). Об этом сообщило Датское радио (DR) со ссылкой на свои источники.

«Секретная операция датской разведки имело кодовое название „Операция рогоз“. Слежка проводилась рабочей группой в датских спецслужбах, в которую входили четыре хакера и аналитики», — сообщили источники.

Свой отчет о прослушке группа передала руководству датской разведки в 2015 году. По данным издания, этот доклад стал центральным документом, вызвавшим скандал. Он привел к отставке руководства спецслужбы Дании в том же году. В правительстве ФРГ заявили, что не знали о возможной слежке из Дании.

Летом прошлого года гражданина России арестовали в Дании. Зимой прокуратура страны предъявила ему обвинения в шпионаже. Мужчину заподозрили в передаче информации об энергетических технологиях. Ведомство не стало раскрывать имя россиянина. Известно, что перед арестом сотрудники полиции проводили расследование. В посольстве России заявили, что арест и предъявление обвинения — ошибка.