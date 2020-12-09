Россиянина обвинили в шпионаже в Дании

Гражданина России летом 2020 года арестовали в Дании. Теперь прокуратура страны предъявила ему обвинения в шпионаже. Мужчину заподозрили в передаче информации об энергетических технологиях.

«Сегодня предъявлено обвинение гражданину России в шпионаже. <…> Обвиняемый, находящийся под стражей с начала июля 2020 года, подозревается в предоставлении информации, среди которой данные о датских энергетических технологиях», — сообщила пресс-служба прокуратуры Дании.

В ведомстве отметили, что мужчину подозревают в предоставлении сведений российской разведке. Россиянину может грозить до шести лет тюремного заключения. При этом датская прокуратура не стала раскрывать имя обвиняемого. Перед арестом сотрудники полиции проводили расследование.

«Посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела», — заявили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что надеются на освобождение россиянина и оправдательный приговор датского суда.