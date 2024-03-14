14 марта 2024, 01:37
Стало известно, кто мешает переговорам по украинскому конфликту
Полковник Рихтер: США готовы к переговорам по Украине, но Европа против
США готовы к мирному урегулированию украинского конфликта, а вот Европа против переговоров. Об этом заявил немецкий полковник отставке и военный эксперт Вольфганг Рихтер в интервью Berliner Zeitung.
По словам Рихтера, власти США настроены прагматично и не хотят допустить дальнейшую эскалацию. А вот власти европейских стран воспринимают возможные переговоры как «предательство».
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Эксперт обратил внимание, как изменилась риторика американских властей за последние два года: никто уже не говорит о «стратегическом поражении» России.
«Вместо этого в кулуарах уже рассуждают об общих интересах: предотвращении эскалации, поддержании стратегического равновесия, недопущении гонки вооружений в космосе, глобальном режиме нераспространения ядерного оружия, изменении климата в Арктике», — рассказал Рихтер.
Ранее МИД России назвал условия для проведения мирных переговоров с Украиной.
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