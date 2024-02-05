Мир 05 февраля 2024, 10:21 Евросоюз приурочит новый пакет санкций к годовщине СВО DPA: ЕС планировал принять новый пакет санкций против РФ к 24 февраля Unsplash

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В новый пакет антироссийских санкций внесут более 200 имен и компаний. Евросоюз рассчитывал принять его к годовщине конфликта на Украине, сообщило немецкое информагентство DPA.

Ко второй годовщине конфликта на Украине, по информации журналистов, Евросоюз подготовил новый пакет санкций против России. В список лиц и учреждений, чьи активы на территории сообщества заморозят, внесут около 200 имен и названий. Ограничения коснутся в том числе компаний из других стран, им запретят продавать российским покупателям товары и технологии военного назначения.

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Еврокомиссия уже направила представителям стран — членов конкретные предложения. Следующим шагом станет разработка проекта решения о санкциях, с которым затем должны согласиться все 27 государств Евросоюза. В этом случае по информации агентства, рестрикции успеют ввести, как и рассчитывали, к 24 февраля.

Агентство выяснило, что одновременно с 13-м пакетом санкций Евросоюз планировал изъять доходы от замороженных активов Центробанка России. Однако по словам дипломатов — собеседников издания, для этого потребуются несколько дополнительных юридических документов. На первом этапе нужно сделать так, чтобы доходы хранились отдельно от российских счетов, на втором — отправить часть этих денег Украине.

Конфискация российских активов создаст опасный прецедент, предупредил финансовый аналитик Михаил Беляев. США, по его словам, до сих пор не нашли юридическое обоснование этого кардинального шага.