Стало известно, когда возобновится авиасообщение России и Шри-Ланки | 360°

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Стало известно, когда возобновится авиасообщение России и Шри-Ланки

Министр транспорта Шри-Ланки: мы намерены возобновить авиасообщение с Россией в октябре

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Власти Шри-Ланки рассчитывают восстановить регулярное авиасообщение с Россией в октябре. Об этом РИА «Новости» сообщил министр транспорта азиатской страны Бандула Гунавардана.

По его словам, сначала необходимо наладить авиасообщение между Москвой и Коломбо.

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«После этого мы попробуем включить сюда и Санкт-Петербург. В середине октября рассчитываем восстановить авиаперевозки», — сообщил он.

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Гунавардана уточнил, что позже можно будет вести разговор и об остальных российских городах.

Российский перевозчик «Аэрофлот» приостановил полеты в Коломбо после задержания самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке в начале июня.  Суд Шри-Ланки сообщил, что это связано с коммерческим спором между авиакомпанией и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading.

После подачи ходатайства в Высший коммерческий суд Коломбо самолету «Аэрофлота» позволили вылететь в Москву.

Накануне стали известны новые правила допуска российских туристов в Шри-Ланку.

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