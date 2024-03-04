Мир 04 марта 2024, 04:55 Стало известно, когда в США могут одобрить новый законопроект о помощи Украине CNN: в конгрессе США могут одобрить выделение Украине $60 млрд этой весной Freepik

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Конгресс США может рассмотреть законопроект о новом бюджете, предусматривающем выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине этой весной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на спикера палаты представителей Майка Джонсона.

Недавно Джонсон в частном порядке встретился с республиканцами, продвигающими идею нового двухпартийного законопроекта, включающего в себя помощь Израилю и Украине.

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Он не занял определенной позиции, но отметил, что его следует доработать до весеннего голосования. По данным телеканала, этим занимается председатель палаты по иностранным делам Майкл Маккол.

Неизвестно, одобрят ли проект этой весной, так как республиканцы сильно разобщены по поводу Украины, а бывший президент страны Дональд Трамп способен уничтожить документ одним постом в социальной сети. Помимо этого, необходимо получить поддержку демократов.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете правительства. Это позволит министерствам продолжить работу без перебоев, но только до 8 и 22 марта 2024 года.