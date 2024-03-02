Мир 02 марта 2024, 10:15 Байден подписал временный бюджет правительства Байден подписал временный бюджет правительства во избежание шатдауна Chris Kleponis / Global Look Press

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Американский президент Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете правительства США, который позволит министерствам продолжить работу без перебоев. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Документ поддержали обе палаты американского конгресса. Принятые прежде лимиты бюджета для различных ведомств истекли 1 и 8 марта. Новый акт продлевает их полномочия до 8 и 22 марта, после чего у законодателей появится дополнительное время для завершения согласования годового бюджета.

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Представители обеих партий ранее договорились о шести законопроектах, которые продлят работу правительства по самым важным направлениям: юстиция, военное строительство, транспорт, энергетика, торговля и другие.

Остальные меры на 2024 финансовый год в США должны утвердить до 22 марта, иначе работу правительства придется приостановить. Камнем преткновения между Республиканской и Демократической партиями стал проект помощи Тайваню, Украине, Израилю и защиты южной границы США.