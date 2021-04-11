Стало известно, когда туристов пустят в «золотой город» под Луксором

«Золотой город», который недавно нашли в Египте, откроют для туристов не ранее чем через три археологических сезона, которые длятся с сентября по май. Об этом глава департамента древностей западного берега Луксора Фатхи Ясин сообщил РИА «Новости».

Миссия археологов под руководством Захи Хаваса ранее в апреле обнаружила на западном берегу Нила затерянный в песках древний город возрастом более 3400 лет. «Золотой город» был основан фараоном Аменхотепом III, правление которого считается одним из величайших периодов древнеегипетской цивилизации. Это крупнейшее из всех подобных поселений, когда-либо найденных в Египте. В городе три квартала, есть районы, где изготавливалась одежда, сырцовый кирпич, помещения для хранения мяса.

Город назвали «Восход Атона» — в честь солнечного божества. Археологи пока обнаружили только 30% города, и раскопки будут продолжаться. Все, что уже обнаружено, имеет уникальную ценность. Предметы будут изучены, и после этого будет решен вопрос, в каком музее их разместят. Ясин не исключил, что в необследованных частях города в дальнейшем могут обнаружить гробницы.