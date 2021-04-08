Древний город возрастом более 3400 лет нашли на юге Египта

На юге Египта археологи обнаружили в Луксоре древний город возрастом более 3400 лет. Об этом рассказал глава археологической миссии Захи Хавас, сообщило издание «Аль-Баляд».

Археологи изначально пришли в Луксор на поиски погребального храма Тутанхамона. Но какого же было их удивление, когда они обнаружили под песками самый большой древний город из всех, когда-либо найденных в Египте. Он был основан фараоном Аменхотепом III, правление которого считается одним из величайших периодов в истории древнеегипетской цивилизации. В эпоху египетской империи это было крупнейшее административное и промышленное поселение на восточном берегу Нила.

Глава экспедиции рассказал, что были поражены, когда их взору из-под песка открылись строения из сырцового кирпича. Археологи были поражены своему открытию. Ученый отметил, что город хорошо сохранился, и стены домов остались почти целыми.

Профессор египтологии Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан заявила, что этот город является вторым по значимости открытием после гробницы Тутанхамона.