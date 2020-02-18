Стало известно, когда россиян отпустят из-под карантина на Diamond Princess

Россияне, которые сейчас томятся на борту карантинного лайнера Diamond Princess, сойдут на берег в среду, 19 февраля. Часть из них в этот же день сможет улететь домой.

«Российские граждане начнут сходить с судна уже завтра (19 февраля — прим. ред.) Часть из них, возможно, успеет в тот же день вылететь на родину», — рассказали РИА «Новости» в посольстве России в Токио.

Для россиян это не привилегия и не особенное отношение. 19 февраля срок карантина на круизном лайнере из-за коронавируса заканчивается. Уже прошло две недели. Diamond Princess c 3 февраля стоит на рейде в японском порту Иокогама.

Судно вышло из Иокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Выяснилось, что у 80-летнего мужчины, который сошел на берег в Гонконге, коронавирус. Позже нескольким пассажиром стало плохо и лайнер вернулся в Иокогаму. На берег никого не выпускали.

Тесты показали, что на борту заболели 398 пассажиров и 56 членов экипажа. Среди них есть одна россиянка. Домой ее пока не отпустят и будут лечить в Японии.