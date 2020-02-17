Первую зараженную коронавирусом россиянку будут лечить в Японии

Лечить первую заразившуюся коронавирусом россиянку будут в японской больнице. Сейчас девушка находится на круизном судне Diamond Princess, закрытом на карантин в порту Иокогамы. О своей болезни россиянка узнала во время одной из медицинских проверок.

В беседе с РИА «Новости» в посольстве России в Японии уточнили, что женщина не просила об эвакуации с борта закрытого судна.

«От гражданки России таких просьб нам не поступало. По законам Японии она должна находиться здесь, в больнице», — пояснили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что постоянно держат связь со своей соотечественницей и готовы оказать ей любую посильную помощь. Эта женщина стала первой гражданкой России, которая заразилась коронавирусом.

Лайнер Diamond Princess закрыли на карантин еще в начале февраля, после того как на борту обнаружили носителей коронавируса. В изоляции оказались 3,7 тысячи пассажиров. Количество зараженных на корабле составляло 355 человек. Режим карантина на лайнере должен закончиться 19 февраля.

Однако посольство США решило забрать с корабля 44 своих граждан. При этом носителей вируса оставят под присмотром японских специалистов. Эвакуированных доставят на военные базы в Сакраменто и Техасе для медосмотра и наблюдения в течение двух недель в карантинных условиях.