Мир 25 января 2023, 01:07 Стало известно, когда новый посол США приступит к работе в России Госдеп: новый посол США в России приступит к работе до конца января РИА «Новости»

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Новый посол США в России Линн Трейси приступит к работе в Москве до конца января. В ближайшие дни дипломат представит верительные грамоты, сообщила официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По словам Прайса, Трейси сейчас участвует в совещаниях в Вашингтоне. Она также встретилась с российским коллегой Анатолией Антоновым. Представитель Госдепа не стал раскрывать детали переговоров. Однако он подчеркнул, что конфликт на Украине не обсуждался.

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Бывший американский посол в Москве Джон Салливан покинул Россию после смерти супруги. На его место выбрали Трейси, которая в 2014-2017 годах работала в Москве в качестве замглавы дипмиссии.

Трейси возглавит представительство своей страны в России, когда дипломатические отношения между двумя странами зашли в тупик. США продолжают проводить санкционную политику, пытаясь разговаривать с Россией на языке экономических ограничений.

Однако ничего, кроме конфронтации, они добиться не смогли. При этом США уже втянуты в украинский конфликт, снабжая ВСУ оружием и оказывая Киеву финансовую поддержку.