Мир 24 января 2023, 11:24 Полянский заявил, что Запад еще не пересек самые красные линии России Зампостпреда РФ при ООН Полянский напомнил Западу о красных линиях в конфликте на Украине РИА «Новости»

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НАТО и западные страны еще не пересекли красную линию, хотя и фактически втянуты в украинский конфликт. Об этом заявил зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский в беседе с американской журналисткой Ким Айверен на Rumble.

«Мы посылаем все больше сигналов о том, что некоторые красные линии были пересечены, но, возможно, наиболее красные линии еще не пересечены», — отметил он.

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При этом Полянский предупредил, что Россия является ядерной державой и в случае обострения конфликта «необходимо просчитывать все варианты».

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Дипломат отметил, что Запад активно принимает участие в конфликте на Украине и помогает не только вооружением, но и предоставляет спутниковую развединформацию.

«НАТО фактически воюет на Украине. Возможно, речь не идет о большом военном контингенте альянса, но там находятся частные военные компании, военные советники, множество наемников, которые погибают и попадают в плен», — заключил Полянский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад почти превратил гибридную войну против России в настоящую. При этом он подчеркнул, что США и подконтрольные им европейские государства намеренно не проводят переговоры, чтобы еще больше затянуть конфликт.