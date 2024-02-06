Мир 06 февраля 2024, 21:44 Стало известно, кем заменят Милоша Биковича в американском сериале Болгарин Костов заменит Биковича в американском сериале «Белый лотос» РИА «Новости»

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Болгарский актер Джулиан Костов сыграет в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос» вместо сербского и российского коллеги по цеху Милоша Биковича. Об этом сообщило издание Deadline.

Мужчину позвали на роль русского персонажа. На этой позиции должен был сняться Бикович, который ранее принимал участие в российских проектах «Холоп» и «Вызов». Новость о его появлении вызвала шквал негатива, в большей степени от украинских зрителей. В итоге создатели сериала решили заменить актера.

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Как отметил сам сербский артист, он обрадовался приглашению HBO, а лишился работы в проекте из-за «причин, выходящих за рамки искусства».

Актриса Юлия Высоцкая поддержала Биковича после его исключения из американского сериала. Она поставила отметку «Нравится» под публикацией артиста, в котором он прокомментировал ситуацию.