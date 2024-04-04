Мир 04 апреля 2024, 01:17 Стало известно, какие страны выступили против конфискации активов России Politico: КНР, Индонезия и Саудовская Аравия призвали не забирать активы России РИА «Новости»

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Китай, Индонезия и Саудовская Аравия в частном порядке попросили Евросоюз не поддаваться на давление США и Великобритании и отказаться от конфискации российских активов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Эти страны очень скептически относятся к подобной идее», — передала газета слова неназванного источника.

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Китай, Индонезия и Саудовская Аравия беспокоятся, что конфискация замороженных активов России создаст прецедент для подобных действий в отношении других стран в будущем.

«Россия могла попросить своих друзей устроить это», — считает высокопоставленный дипломат, собеседник издания.

Также эти страны могут опасаться, что Россия попросит «своих друзей» предпринять ответные меры и конфисковать западные активы, что «запятнает их репутацию в глазах международных инвесторов», отметил источник издания.

Накануне замглавы МИД Великобритании по делам Европы Нусрат Гани сообщила, что министерства стран G7 представят план по конфискации российских активов до начала саммита в июне.