Мир 09 марта 2024, 05:20 Стало известно, к кому Байден обращается за советом перед принятием сложных решений WP: Байден советуется со старыми друзьями перед принятием важных решений CNP/AdMedia / Global Look Press

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Президент США Джо Байден перед принятием важных для страны решений советуется ос своими старыми друзьями, не доверяя рекомендациям специалистов Белого дома. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Это иллюстрирует важную истину, лежащую в основе принятия решений Байденом: нет никого, кому он доверял бы так, как старому политику», — написали в материале.

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Несмотря на огромный опыт советников Белого дома, перед принятием сложного решения Байден не сделает последнего шага, не переговорив с приятелями. Это говорит о нерешительности первого лица государства, которая мешает ему в кризисных ситуациях, сделал вывод газета.

В своем обращении к конгрессу Байден восхитился дешевыми лекарствами в России и предложил гражданам США посетить Москву для их приобретения.