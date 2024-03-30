Мир 30 марта 2024, 22:47 Стало известно имя возможного преемника Эрдогана WSJ: преемником Эрдогана может стать Сельчук Байрактар РИА «Новости»

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Глава турецкой компании Baykar, которая производит военные беспилотники Bayraktar, Сельчук Байрактар может стать преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сельчук Байрактар — зять Эрдогана. Он женат на дочери турецкого лидера. По данным журналистов, он — один из самых популярных общественных деятелей в стране.

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«Он является достойным и хорошо зарекомендовавшим себя зятем Эрдогана. Я думаю, что „идеальный шторм“ указывает на Байрактара», — предположил профессор стратегии в Военно-морском колледже США Бурак Кадеркан.

И хотя Байрактар сейчас не занимается политикой, в одном из интервью он допускал, что будет баллотироваться на пост президента при определенных обстоятельствах.

В феврале стало известно, что компания Baykar планирует построить на Украине завод, который будет выпускать до 120 ударных беспилотников ежегодно.