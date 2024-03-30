30 марта 2024, 22:47
Стало известно имя возможного преемника Эрдогана
WSJ: преемником Эрдогана может стать Сельчук Байрактар
Глава турецкой компании Baykar, которая производит военные беспилотники Bayraktar, Сельчук Байрактар может стать преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ).
Сельчук Байрактар — зять Эрдогана. Он женат на дочери турецкого лидера. По данным журналистов, он — один из самых популярных общественных деятелей в стране.
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«Он является достойным и хорошо зарекомендовавшим себя зятем Эрдогана. Я думаю, что „идеальный шторм“ указывает на Байрактара», — предположил профессор стратегии в Военно-морском колледже США Бурак Кадеркан.
И хотя Байрактар сейчас не занимается политикой, в одном из интервью он допускал, что будет баллотироваться на пост президента при определенных обстоятельствах.
В феврале стало известно, что компания Baykar планирует построить на Украине завод, который будет выпускать до 120 ударных беспилотников ежегодно.
Турция
Реджеп Эрдоган
Украина
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