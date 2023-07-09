09 июля 2023, 08:26
Стало известно, для чего США готовили Украину
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор раскрыл сорванные планы США по уничтожению России
США готовили Украину, чтобы ослабить Россию и присвоить ресурсную базу. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC.
«Мы не были заинтересованы в Украине. В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью», — отметил военный аналитик.
Реклама
Планировалось, что Россия потеряет войска. США ставили целью разрушить экономику страны, а заем распределить ее ресурсы в послевоенной обстановке, но в итоге — уничтожили украинскую нацию.
Эксперт подчеркнул, что эти планы не имели шансов на осуществление с самого начала.
В качестве выхода из конфликта эксперт предложил признать сказанную им правду, которая сегодня не очень популярна в США.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил об отсутствии у Украины шансов победить Россию.
США
Россия
Украина
Реклама
Реклама