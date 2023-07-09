Мир 09 июля 2023, 08:26 Стало известно, для чего США готовили Украину Экс-советник главы Пентагона Макгрегор раскрыл сорванные планы США по уничтожению России Pxhere

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США готовили Украину, чтобы ослабить Россию и присвоить ресурсную базу. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor SC.

«Мы не были заинтересованы в Украине. В наших мечтах мы видели в Украине возможность заставить Россию истекать кровью», — отметил военный аналитик.

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Планировалось, что Россия потеряет войска. США ставили целью разрушить экономику страны, а заем распределить ее ресурсы в послевоенной обстановке, но в итоге — уничтожили украинскую нацию.

Эксперт подчеркнул, что эти планы не имели шансов на осуществление с самого начала.

В качестве выхода из конфликта эксперт предложил признать сказанную им правду, которая сегодня не очень популярна в США.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил об отсутствии у Украины шансов победить Россию.