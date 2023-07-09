Мир 09 июля 2023, 04:23 Кеннеди-младший заявил об отсутствии у Украины шансов победить Россию Кандидат в президенты США Кеннеди-младший заявил, что у Украины нет шансов победить Россию РИА «Новости»

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Такого исхода событий, при котором Украина смогла бы победить Россию, не существует, считает кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. Свое мнение по этому вопросу он выразил в интервью Youtube-каналу Lex Fridman.

На фоне украинского кризиса Европа испытывает серьезные проблемы, уточнил политик. В частности, в Германии, Италии, Франции происходят «бунты», пояснил он.

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При этих условиях, как заметил Кеннеди-младший, у Европы нет желания посылать людей умирать за Украину. При этом у самих украинцев, по мнению политика, «никого не осталось».

«Я не думаю, что в мире есть хоть один способ, чтобы украинцы смогли победить русских», — сказал Кеннеди-младший.

Он также обратил внимание на то, что на Украине мужчины призывного возраста пытаются покинуть страну, чтобы не попасть на фронт.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому в случае провала контрнаступления ВСУ придется вступить в переговоры и «обменять» территории на мир. В это уверен обозреватель Саймон Тисдалл. Поражение Украины, как уверен журналист, приведет к «катастрофическим» последствиям. И столкнется с ними не только эта страна, но и другие государства.