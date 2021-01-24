Стало известно, чем Трамп занялся в первые выходные после президентства

По данным издания, Трамп надел свою знаменитую красную кепку с надписью Make America Great Again и всю субботу играл в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Его сняли на видео во время отдыха.

После гольфа он вернулся в поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич, где его встретили сторонники с американскими флагами и плакатами в поддержку. Когда его кортеж проезжал мимо, Трамп улыбнулся и весело помахал рукой людям, которые выстроились вдоль дороги на обочине.

Дональд Трамп проиграл президентские выборы Джо Байдену. Демократ официально вступил в должность главы Соединенных Штатов 20 января. Трамп не остался на инаугурацию. Вместе с женой он улетел на вертолете во Флориду за несколько часов до церемонии.