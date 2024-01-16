Мир 16 января 2024, 02:38 Стали известны условия, на которых пройдут переговоры по Украине РИА «Новости»: переговоры по конфликту пройдут только между РФ и Украиной РИА «Новости»

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Переговоры по урегулированию украинского конфликта возможны только между Россией и Украиной, причем исходя из текущей ситуации «на земле». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Москве.

«Переговоры, если и когда они состоятся, будут не на основе „формулы“ Зеленского и не в „копенгагенском формате“, а между Россией и Украиной и, исходя из ситуации „на земле“ и политико-географических реалий», — заявил он.

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Собеседник агентства также прокомментировал недавнее заявление президента Швейцарии Виолы Амхерд, которая заявила, что украинской лидер попросил ее организовать мирный саммит по Украине. По его словам, бессмысленно проводить такие встречи без участия России.

Он также добавил, что украинское руководство запретило себе проводить переговоры с РФ, а «Запад поставляет Киеву вооружения для террористических атак».

Относительно «формулы мира», продвигаемой Зеленским, то здесь власти Украины требуют восстановить территориальную целостность страны, предоставить ей гарантии безопасности и создать специальный трибунал для расследования «военных преступлений», которые они приписывают России.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что надеется на организацию мирного саммита по Украине по просьбе ее президента Владимира Зеленского.