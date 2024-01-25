Мир 25 января 2024, 17:15 Азербайджан решил выйти из Совета Европы Trend: Азербайджан рассмотрит процедуру выхода из Совета Европы Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Как сообщило агентство Trend, страна также может отказаться от признания юрисдикции ЕСПЧ.

Причиной стало решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи. Власти Азербайджана увидели в этом попытку необоснованного вмешательства в текущий избирательный процесс страны.

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Поведение ПАСЕ назвали позорным и обвинили в попытке говорить с Азербайджаном на языке угроз и шантажа. Государство не намерено мириться с таким несправедливым и предвзятым отношением.

«Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы в ответ на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы не утверждать полномочия азербайджанской делегации», — уточнили журналисты.

В ассамблее решились на «провокационный шаг», отказывая признавать полномочия государства. ПАСЕ мотивировала этот выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на президентские выборы. Но отношение организации к республике обострилось еще раньше. Осенью 2023 года ПАСЕ транслировала однобокую позицию и обвинила Азербайджан в насильном изгнании армян из Нагорного Карабаха, сообщил сайт kp.ru.

Ранее ПАСЕ призвала объявить Владимира Путина «нелегитимным» президентом после окончания срока его полномочий в 2024 году. МИД России заявил о никчемности ассамблеи после такого заявления. Легитимность глав государств определяет воля граждан, а не «заказные заключения международных организаций».