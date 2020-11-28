Стали известны подробности разговора врача Марадоны и диспетчера скорой

Врач заявил об остановке дыхания и сердца у пациента и попросил направить бригаду скорой помощи в район Сан-Андрес в Тигре.

«Здесь человек, у которого остановились дыхание и сердце. Врач пытается ему помочь», — сказал он.

Ранее скончался известный футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

Последние дни Марадона провел в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса Тигре. Он восстанавливался после операции на мозге, которую ему провели 12 ноября.

В больницу Марадона попал с обезвоживанием и анемией. В ходе проведенной диагностики врачи обнаружили у него субдуральную гематому, которую нужно было немедленно прооперировать.

Личный врач спортсмена Леопольдо Луке назвал операцию достаточно стандартным вмешательством. После нее медики оценили, что пациент чувствует себя хорошо, и выписали его домой.

В последнем интервью, которое Марадона дал в день своего 60-летия, он заявил, что футбол дал ему все и даже больше, чем он мог себе представить.