Стали известны подробности покушения на помощника Зеленского

Водителя первого помощника Зеленского ранили тремя пулями, но его жизни ничего не угрожает. При этом сам Сергей Шефир не пострадал. Об этом рассказал руководитель журналистам киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко.

Трансляцию вел телеканал «Украина24».

«Осуществлено около 18 выстрелов (в автомобиль — прим. ред.). Сам Сергей Шефир не пострадал», — отметил он.

Хоменко уточнил, что сейчас правоохранители отрабатывают несколько версий покушения, однако озвучивать их нельзя.

Машина первого помощника президента Украины Сергея Шефира попала под обстрел под Киевом. В автомобиль попали более 10 пуль. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц».

Появились и первые версии случившегося — их озвучил глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он предположил, что нападение могло быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключен «российский след». Он также отметил, что убийство первого помощника не было целью — нападение на него было посланием Зеленскому.

Президент Украины отреагировал на случившееся, отметил RT. Он подчеркнул, что не знает, кто за этим стоит, однако назвал «слабостью» стрелять в машину его друга, чтобы передать ему «привет». Глава Украины подчеркнул, что виновных ждет сильный ответ.