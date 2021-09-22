Зеленский назвал «слабостью» покушение на своего советника

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на своего советника Сергея Шефира. Зеленский заявил, что передавать ему привет обстрелами по автомобилю помощника — это слабость.

«Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость», — сказал Зеленский, обращение которого опубликовали в Telegram-канале офиса президента Украины.

Зеленский пообещал, что ответ будет сильным. Он сказал, что сразу после выступления на 76-й сессии Генеральная ассамблеи ООН вернется в Киев.

«Кто за этим стоит, скажу честно, не знаю пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние, но силами не считаю их», — сказал он.

Покушение на советника не повлияет на прочность команды, заверил Зеленский. Президент Украины заявил, что его администрация будет продолжать борьбу с финансовым криминалитетом.

Зеленский подтвердил, что Шефир не пострадал, но ранен водитель. РИА ФАН сообщало, что шофера доставили в реанимацию.

Машину советника Зеленского обстреляли в среду в Киевской области. RT опубликовал видео с места покушения.

Политолог Сергей Марков ранее назвал «360» три версии покушения на помощника Зеленского.