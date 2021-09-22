facebook_pixel
    22 сентября 2021, 14:06

    Зеленский назвал «слабостью» покушение на своего советника

    Александр Блинов

    Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на покушение на своего советника Сергея Шефира. Зеленский заявил, что передавать ему привет обстрелами по автомобилю помощника — это слабость.

    Зеленский назвал «слабостью» покушение на своего советника

    «Передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга — это слабость», — сказал Зеленский, обращение которого опубликовали в Telegram-канале офиса президента Украины.

    Зеленский пообещал, что ответ будет сильным. Он сказал, что сразу после выступления на 76-й сессии Генеральная ассамблеи ООН вернется в Киев.

    «Кто за этим стоит, скажу честно, не знаю пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние, но силами не считаю их», — сказал он.

    Покушение на советника не повлияет на прочность команды, заверил Зеленский. Президент Украины заявил, что его администрация будет продолжать борьбу с финансовым криминалитетом.

    Зеленский подтвердил, что Шефир не пострадал, но ранен водитель. РИА ФАН сообщало, что шофера доставили в реанимацию.

    Машину советника Зеленского обстреляли в среду в Киевской области. RT опубликовал видео с места покушения.

    Политолог Сергей Марков ранее назвал «360» три версии покушения на помощника Зеленского.