Пентагон: США полностью вывели войска из Афганистана

Американские войска выведены из Афганистана, миссия в республике завершена, заявил представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи.

«С выводом войск завершается двадцатилетняя миссия», — заявил Маккензи в ходе брифинга. Слова генерала процитировало РИА «Новости».

Последние американские самолеты представители движения «Талибан»* провожали выстрелами в небо. Видеозаписи, на которых видно, как множество пуль летят вверх, появились в социальных сетях. Один из роликов разместил в своем Telegram-канале старший корреспондент RT.

Талибы* две недели назад без боя вошли в Кабул, заняли президентский дворец и захватили власть в стране. После этого в аэропорту столицы Афганистана началась паника из-за наплыва желающих сбежать от жизни по законам шариата. На прошлой неделе в окрестностях международного аэропорта Кабула прогремели взрывы. Погибли более сотни местных жителей и 13 американских военных. Эксперты отмечают, что Кабул может стать центром международного терроризма.

Пока многие местные жители пытаются выехать из Афганистана, чтобы избежать власти талибов*, некоторые государства хотят наладить с новым руководством диалог. Другие наотрез отказываются сотрудничать с боевиками. Прагматичный подход в такой ситуации выглядит наиболее правильным.

* «Талибан» — организация признана террористической и запрещена на территории России.