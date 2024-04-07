Мир 07 апреля 2024, 11:28 Стали известны главные торговые партнеры России РИА «Новости»: Китай и Индия возглавили список главных торговых партнеров России Unsplash

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Лидером по товарообороту с Россией по итогам 2023 года стал Китай. Главными российскими партнерами также оказались Индия, Турция, Белоруссия и Казахстан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Товарооборот Китая и России за прошлый год составил 240,1 миллиарда долларов, что составляет почти треть от общего объема торговли (710,1 миллиарда долларов).

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В список лидеров также вошла Индия (до 64,9 миллиарда долларов), Турция (56,5 миллиарда), Белоруссия (55 миллиардов долларов) и Казахстан (26 миллиардов долларов).

В десятку главных партнеров издание включило Южную Корею, Германию, ОАЭ, Бразилию и Нидерланды.

Ранее главное таможенное управление КНР заявило о росте товарооборота с Россией в январе–феврале 2024 года. Этот показатель увеличился на 9,3%. В начале года Китай поставил в Россию товары на 16,808 миллиарда долларов.