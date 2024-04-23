Мир 23 апреля 2024, 02:18 Стали известны детали нового пакета помощи Украине от США Politico: в новый пакет помощи Украине войдут бронетехника и ракеты ПВО РИА «Новости»

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В новый американский пакет военной помощи Украине войдут бронетехника и средства противовоздушной обороны. Об этом сообщило издание Politico.

«По словам двух американских чиновников, администрация (президента США Джо — прим. ред.) Байдена готовит более крупный, чем обычно, пакет военной помощи Украине, который будет включать бронетехнику в дополнение к крайне необходимой артиллерии и средствам противовоздушной обороны», — говорится в материале.

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Если говорить о боевой технике, то ВСУ дополнительно направят боевые машины Bradley и Humvees, а также бронетранспортеры M113. Помимо этого, украинским военным передадут ракеты для систем ПВО.

В Пентагоне, к слову, отказались от комментариев по этому поводу.

В минувшую субботу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении около 61 миллиарда долларов Украине. Конкретное содержание и сроки поставок Украине помощи пока не озвучивали.