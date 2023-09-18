18 сентября 2023, 16:25
Стали известны детали 12-го пакета санкций ЕС против России
Bloomberg: 12-й пакет санкций ЕС может включать запрет на импорт алмазов из РФ
Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций может включить в него запрет на импорт алмазов из РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По данным издания, предыдущие попытки ввести ограничения против российских драгоценных камней столкнулись с сопротивлением ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия. Страны Балтии также призвали ввести дополнительные санкции в отношении сжиженного природного газа из России и IT-услуг.
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Кроме того, группа стран ЕС планирует продвигать ограничения против ядерного сектора РФ. Этим попыткам тоже много раз оказывалось сопротивление со стороны ряда государств — членов Евросоюза, отметили авторы статьи.
ЕС в рамках 12-го пакета санкций может предложить механизм использования прибыли от замороженных активов России для помощи Украине.
Очередной список ограничений в отношении России может быть представлен в первой половине октября или на саммите ЕС — США. Дата этого мероприятия пока не определена.
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