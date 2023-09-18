Мир 18 сентября 2023, 16:02 Евросоюз представит 12-й пакет антироссийских санкций в первой половине октября — СМИ Bloomberg: ЕС планирует обсуждение 12-го пакета антироссийских санкций Pxhere

Читать 360tv в

Европейский союз планирует начать обсуждения 12-го пакета санкций в отношении России. Его могут представить в первой половине октября или на саммите ЕС — США, сообщило агентство Bloomberg.

Предполагается, что новый пакет будет включать шаги по ограничению способности РФ обходить санкции Евросоюза через третьи страны, такие как ОАЭ и Турция. В публикации отметили, что саммит ЕС — США, в ходе которого могут представить список очередных ограничений против РФ, запланирован на следующий месяц, однако точная дата встречи пока не назначена.

Реклама

Польские журналисты ранее заявили, что полки российских магазинов заполнены продуктами, несмотря на санкции. В РФ также можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие рестораны и галереи, сообщил RT.

Вопреки «трудным временам», российские власти успешно справляются со всеми препятствиями. Поляки обратили внимание, что в РФ есть свой аналог McDonalds, русская Coca-Cola, а также картофель фри, курица и соусы.