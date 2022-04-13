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    13 апреля 2022, 15:11

    Власти Великобритании запретили импорт стали и чугуна из России

    МИД Великобритании с 14 апреля запретил импорт российских стали и чугуна

    Максим Зинкин

    Власти Великобритании в рамках нового введенного пакета санкций запретили ввозить чугун, сталь и предметы роскоши из России. Соответствующий документ опубликован на сайте британского Министерства иностранных дел.

    Власти Великобритании запретили импорт стали и чугуна из России

    «Принят законопроект, запрещающий импорт стали и чугуна из России», — говорится в сообщении правительства.

    Эмбарго вступает в законную силу с 14 апреля.

    Также британское правительства расширили санкционный список, внеся в него 206 новых юридических и физических лиц.

    В частности, под ограничения попали депутат Рады Виктор Медведчук, экс-глава РЖД Владимир Якинин, главный исполнительный директор компании «Лукойл» Вагит Алекперов, помощник президента России Андрей Фурсенко и руководитель «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев.