Власти Великобритании запретили импорт стали и чугуна из России

Власти Великобритании в рамках нового введенного пакета санкций запретили ввозить чугун, сталь и предметы роскоши из России. Соответствующий документ опубликован на сайте британского Министерства иностранных дел.

«Принят законопроект, запрещающий импорт стали и чугуна из России», — говорится в сообщении правительства.

Эмбарго вступает в законную силу с 14 апреля.

Также британское правительства расширили санкционный список, внеся в него 206 новых юридических и физических лиц.

В частности, под ограничения попали депутат Рады Виктор Медведчук, экс-глава РЖД Владимир Якинин, главный исполнительный директор компании «Лукойл» Вагит Алекперов, помощник президента России Андрей Фурсенко и руководитель «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев.