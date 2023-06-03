Мир 03 июня 2023, 18:32 Стала известна страна в Восточной Европе, где больше всего любят Россию Parlamentni listy: Словакия стала самой пророссийской страной в Восточной Европе Freepik

Читать 360tv в

Словакию назвали самой русофильской страной в Восточной Европе. К таким выводам пришли аналитики центра Globsec, проведя опрос. О результатах рассказала чешская газета Parlamentni listy.

«Словакия больше всех симпатизирует России в вопросах, связанных с конфликтом на Украине», — сказано в статье.

Реклама

Отмечается, что среди словаков каждый третий уверен в ответственности Запада и киевского режима за происходящее в Донбассе. Кроме этого, жители Словакии меньше других желают остаться в НАТО. В последнем вопросе с ними солидарны венгры — 58% жителей их стран против членства стран в альянсе. Венгрия заняла третье место среди стран с лучшим отношением к России. В тройке русофилом также оказалась Болгария.

Среди тех, где процветают русофобские настроения, первое место у Польши. Следом за ней идут Латвия и Литва.

Накануне стало известно об очередном скандале на Украине, который разгорелся русского языка. Один из депутатов Верховной рады отказался перейти на украинский язык в эфире местного телеканала. На что агрессивно отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что таким «недобиткам» не место в стране, и пообещал провести зачистку русскоговорящих.