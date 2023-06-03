Мир 03 июня 2023, 02:27 «Нет места на Украине». Секретарь Совбеза Украины пообещал провести зачистку русскоговорящих Секретарь СНБО Украины Данилов: русскоязычным нет места ни в политике, ни в стране YouTube

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На Украине разгорелся очередной скандал. Депутат Верховной рады Максим Бужанский отказался перейти на украинский язык в эфире местного телеканала «Киев 24». На это отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он заявил, что таким людям не место в стране, и пообещал провести зачистку. Гневный пост политик написал в Twitter.

«Недобиткам, которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», — написал он.

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Таких людей нужно «под корень зачистить» и выбросить отовсюду, добавил Данилов.

Бужанский ответил ему на русском в своем Telegram-канале. Он заявил, что секретарь СНБО позорит Украину, и напомнил ему о Конституции, в которой есть строки о равноправия граждан вне зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Депутат посоветовал Данилову научиться уважать русскоязычных украинских граждан, коих миллионы.