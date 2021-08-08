Стала известна стоимость доставки мигрантов из Белоруссии в Евросоюз

Мигранты, которые бегут из Белоруссии в ЕС, платят по 750 долларов (54 798 рублей) с человека за сопровождение до границы. Там они перелезают забор с колючей проволокой с помощью стремянки.

По данным РБК, бизнес на такой доставке делают несколько компаний. Они предлагают свои услуги в чатах Telegram-каналов. Стоимость отличается в зависимости от возраста.

за доставку младенца берут 200 долларов, 550 долларов за ребенка и 750 долларов со взрослого человека. При этом на границе на границе с Литвой мигрантов задерживают, а потом отправляют в охраняемые лагеря. Там они, недовольные условиями проживания, устраивают бунты. Полиция подавляет их с помощью дубинок и и слезоточивого газа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 5 августа приказал перекрыть «каждый метр метр» белорусской границы с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией, сообщала БелТА.

«С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — заявил он.

По словам Лукашенко, Белоруссии нужно опасаться выдворения в республику мигрантов, которые незаконно попали в Литву с белорусской территории.

«Не дай бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты», — добавил он.

Накануне Ирак временно приостановил все пассажирские рейсы в Белоруссию, до этого так поступила только одна авиакомпания этой страны. Поводом стала смерть иракского мигранта, которого нашли жестоко избитым на белорусско-литовской границе.