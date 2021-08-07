Ирак полностью прекратил пассажирские рейсы в Белоруссию

Авиавласти Ирака распорядились временно приостановить все пассажирские рейсы в Белоруссию. Запрет принят на неопределенный срок. Решение опубликовали в Facebook управления гражданской авиации страны.

В сообщении ведомства уточняется, что в Минск прекращают летать «Иракские авиалинии» и все другие национальные перевозчики. В связи с приостановкой авиасообщения полеты могут разрешить только для возвращения граждан.

Ранее полеты в республику на неделю прекратила авиакомпания Iraqi Airways. Причиной стала смерть иракского мигранта на границе Белоруссии и Литвы. При этом запрет на рейсы из Белоруссии в Ирак не вводили.

О смерти мигранта стало известно 4 августа. В погранкомитете Белоруссии заявили — мужчину обнаружили на границе в тяжелом состоянии, ему оказали помощь, но он все равно скончался.

В ведомстве отметили, что власти Литвы продолжают насильно выдворять нелегалов со своей территории в Белоруссию. Причем многие из них имеют разные травмы и повреждения. Телеканал «Беларусь-1» сообщил, что причиной смерти стал геморрагический шок из-за обильной кровопотери. Судмедэксперты пришли к выводу, что мужчине нанесли не менее 30 ударов.