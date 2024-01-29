Мир 29 января 2024, 08:35 Стала известна повестка переговоров Путина и Эрдогана РИА «Новости»: Путин и Эрдоган на переговорах обсудят Украину и зерновую сделку РИА «Новости»

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В повестку переговоров между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом войдут инициативы по возобновлению зерновой сделки, тема разрешения украинского кризиса и региональные вопросы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Безусловно, тема Украины пройдет на переговорах. Всем известно о посреднических усилиях Эрдогана в разрешении кризиса, неоднократно звучали призывы о возобновлении мирного процесса в Стамбуле», — отметил источник.

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Кроме того, главы государств обсудят двухстороннее сотрудничество стран, региональную повестку и зерновую сделку.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что точная дата поездки Путина в Турцию пока что неизвестна. Он подтвердил, что стороны ведут подготовку контактов на самом высоком уровне и пообещал заблаговременно озвучить дату визита.