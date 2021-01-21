Директором нацразведки США стала Аврил Хэйнс

Хэйнс давно и тесно работала с президентом Джо Байденом. Она была замдиректора ЦРУ в 2013–2015 годах, после этого — в 2015–2017 годах — занимала должность заместителя советника президента Барака Обамы по национальной безопасности.

Директор национальной разведки координирует 18 спецслужб разведывательного сообщества США, уточнила «Газета.ru». Среди них ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, Минфина, Минэнерго, и ряд других ведомств.

Джо Байден в среду, 20 января, на ступенях Конгресса принес присягу американскому народу и официально занял должность 46-го президента США. «360» вел прямую трансляцию с места событий.

Вступив в должность Байден подписал несколько указов уже в первый день на посту главы государства. Так, при новом президенте США не только снова станут членом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), но и вернутся в Парижское соглашение по климату.