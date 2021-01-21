Возвращение в ВОЗ и отмена решений Трампа. Байден подписал первые указы

Официально ставший президентом США Джо Байден подписал несколько указов в первый день на посту главы государства. Одним из них американский лидер вернул страну в ВОЗ.

Соединенные Штаты при Байдене не только снова станут членом Всемирной организации здравоохранения, но и вернутся в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщило РИА ФАН.

Возвращение в соглашение по климату займет 30 дней с того момента, как ООН получит соответствующий документ.

Байден отменил еще одно принятое его предшественником Дональдом Трампом решение: распорядился прекратить строительство стены на границе с Мексикой. Перестанут действовать и ограничения, которые администрация Трампа ввела на прием граждан из ряда мусульманских стран.

По мнению Байдена, напомнил сайт RT, ВОЗ играет решающую роль в «координации международного ответа на COVID-19».

В Белом доме рассказали о приоритетах Джо Байдена как президента США. Ему предстоит восстановить позиции Соединенных Штатов в мире, причем действовать новый лидер будет в условиях нескольких кризисов одновременно.