Возвращение в ВОЗ и отмена решений Трампа. Байден подписал первые указы
Соединенные Штаты при Байдене не только снова станут членом Всемирной организации здравоохранения, но и вернутся в Парижское соглашение по климату. Об этом сообщило РИА ФАН.
Возвращение в соглашение по климату займет 30 дней с того момента, как ООН получит соответствующий документ.
Байден отменил еще одно принятое его предшественником Дональдом Трампом решение: распорядился прекратить строительство стены на границе с Мексикой. Перестанут действовать и ограничения, которые администрация Трампа ввела на прием граждан из ряда мусульманских стран.
По мнению Байдена, напомнил сайт RT, ВОЗ играет решающую роль в «координации международного ответа на COVID-19».
В Белом доме рассказали о приоритетах Джо Байдена как президента США. Ему предстоит восстановить позиции Соединенных Штатов в мире, причем действовать новый лидер будет в условиях нескольких кризисов одновременно.