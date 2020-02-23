Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Группа Go-A получила максимальное количество баллов — 12. Их соперниками за право представлять Украину на Евровидении-2020 были певицы Jerry Heil (Яна Шемаева) и KRUТЬ (Марина Круть), исполнители David Axelrod и Khayat (Андрей Хайат) и группа Tvorchi.

В прошлом году Украина не принимала участие в конкурсе из-за скандала вокруг украинской певицы Maruv (Анна Корсун). Исполнительница выиграла национальный отбор, но представлять Украину не поехала. Все из-за разногласий, которые возникли при подписании договора с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. При этом группы Freedom Jazz и Kazka, которые заняли вторую и третью позиции в национальном отборе, также как и Maruv от участия в международном музыкальном конкурсе отказались.

В 2020 году состоится 65-й по счету конкурс Евровидение. Он пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме под девизом «Откройся!».Нидерланды получили право на проведение мероприятия после победы в 2019 году. Тогда музыкальный конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.

Российский композитор Игорь Крутой назвал артиста, который достоин, по его мнению, выступить от России на конкурсе песни Евровидение.