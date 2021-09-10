США упорно продолжают считать «Северный поток — 2» плохой сделкой и планируют противодействовать его использованию в геополитических целях. Как сообщило «РИА Новости», такое заявление сделала официальный представитель Госдепа Джалина Портер.

«Мы говорили это раньше и продолжаем повторять. Мы считаем это плохой сделкой и продолжим противодействовать этому трубопроводу как геополитическому проекту России», — сказала Портер в ходе телефонного брифинга.

Против строительства газопровода выступает также Польша, но активнее всего с ним пытаются «бороться» на Украине. Там считают, что после запуска транзит газа через их страну сойдет на нет. Хотя Европа обещает, что сделка с Украиной расторгнута не будет.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверяла, что проект можно считать коммерчески выгодным, а значит, нужным. Президент США Джо Байден лишь отвечал, что у него по этому поводу совсем другое мнение, но это не мешает им с Меркель быть добрыми товарищами.

«Северный поток — 2» уже полностью достроен. Он протянулся от российского побережья по дну Балтики до Германии. Трубопровод состоит из двух ниток, по которым можно доставлять 55 миллиардов кубометров газа в год. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что поставки могут начаться уже в этом отопительном сезоне.