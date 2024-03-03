Мир 03 марта 2024, 15:39 Стал известен новый премьер Пакистана Новым премьер-министром Пакистана стал Шехбаз Шариф Global Look Press

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Глава партии «Пакистанская мусульманская лига — Наваз» Шехбаз Шариф занял пост премьер-министра Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

За кандидатуру Шарифа проголосовали 201 депутат, его конкуренту Омару Аюбу отдали 92 голоса. После голосования Шарифа пригласили выступить перед палатой представителей.

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Шарифу 72 года, он стоял во главе коалиционного правительства Пакистана с 2022 года по август 2023-го. Ранее был главным министром провинции Пенджаба и помог предотвратить финансовый кризис в регионе после подписания соглашения о новом пакете денежной помощи со стороны Международного валютного фонда.

Шариф называл своими главными задачами улучшение отношений с США и укрепление экономики страны. Его предшественника Имрана Хана сняли с поста по обвинениям в разглашении государственной тайны и отмывании денег. Суд отправил его в тюрьму на 14 лет.