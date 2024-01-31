Мир 31 января 2024, 09:09 Экс-премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к 14 годам лишения свободы Geo: экс-премьеру Пакистана Имрану Хану вынесли приговор по делу о коррупции РИА «Новости»

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Бывшего главу пакистанского правительства Имрана Хана и его супругу Бушру Биби осудили на 14 лет лишения свободы по делу о коррупции, связанной с продажей ценностей из государственной сокровищницы Тошахана. Об этом сообщил телеканал Geo.

Супругам также запретили занимать государственные должности в течение 10 лет. Каждого из подсудимых обязали выплатить штраф в размере 2,8 миллиона долларов.

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Осенью 2022 года избирательная комиссия Пакистана лишила Хана парламентского мандата, а также права избираться в законодательные органы сроком на пять лет. Комиссия признала его виновным в продаже более 50 ценностей из сокровищницы Тошахана.

Сменивший Хана Шахбаз Шариф заявил, что бывший премьер продал в Дубае сокровища на сумму более 630 тысяч долларов. Летом 2023 года Хана приговорили к трем годам лишения свободы по делу о мошенничестве.