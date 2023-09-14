Мир 14 сентября 2023, 00:14 Стая пираний съела упавшего в реку мужчину Daily Mirror: пираньи съели упавшего в реку мужчину в Бразилии Pxhere

Читать 360tv в

Плывший на лодке по реке Куяба в Бразилии мужчина стал жертвой пираний. Об этом сообщило Daily Mirror. Еще один человек числится пропавшим без вести, ведутся его поиски.

Лодка, в которой находился Жоней Жозе Силва да Луз, столкнулась с другим плавательным средством. После этого 38-летний мужчина упал в воду и исчез.

Реклама

Спасатели нашли мужчину только на следующее утро. На его коже были следы многочисленных укусов, сделанных пираньями.

На обеих столкнувшихся лодках в общей сложности находились пять человек. Один из пассажиров второго судна тоже упал в воду после столкновения. Он до сих пор считается пропавшим без вести. Его поисками занимается спасательная группа Военно-морских сил Бразилии.

Также ВМС Бразилии начали расследование обстоятельств и причин происшествия.

В 2021 году голод вынудил пираний нападать на купающихся в реках Аргентины людей. Среди пострадавших тогда была 13-летняя девочка. Плотоядные рыбы откусили ей палец на ноге. Родители девочки сразу же обратились за медицинской помощью, но врачи не смогли спасти ее палец. Тогда один из специалистов связал такое поведение рыб с высокой температурой и низким уровнем воды в реках.