В Аргентине пираньи начали нападать на людей от голода

Голод вынудил пираний нападать на купающихся в реках Аргентины людей. Пострадали уже порядка 30 человек, в том числе 13-летняя девочка. Плотоядные рыбы откусили ей палец на ноге.

Подросток стал целью пираний в реке Парана в Санта-Фе, сообщила газета Daily Mail. Родители девочки сразу же обратились за медицинской помощью, но врачи не смогли спасти ее палец.

Спасатели, указано в материале, попросту не успевают оказывать пострадавшим необходимую помощь. Поведение рыб один из специалистов связал с высокой температурой и низким уровнем воды в реках. Такие условия вынудили пираний выйти на более агрессивную, чем обычно, охоту.

«Эти рыбы передвигаются косяками, поэтому у нас так много пострадавших», — подчеркнули спасатели.

После произошедших на выходных нападений местные власти запретили людям заходить в воду. Всего пираньи покусали более 30 человек — содрали куски кожи на разных частях тела, оставив глубокие порезы на лодыжках и став причиной переломов.