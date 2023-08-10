Мир 10 августа 2023, 13:33 Стая косаток напала на яхту с моряком в Португалии Independent: стая косаток в Португалии напала на яхту и оторвала руль Unsplash

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Пять косаток напали на тридцатифутовую яхту недалеко от мыса Винсент в Португалии. Животные атаковали судно и оторвали руль, сообщило интернет-издание Independent.

Морские хищницы не на шутку перепугали 70-летнего моряка Фепа Филосероса — ему пришлось подать сигнал бедствия. В момент происшествия мужчина находился на борту один.

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«Во время ужасающей атаки, часть которой Феп заснял на видео, два огромных существа отделились и начали атаковать его лодку», — сообщили журналисты.

Нападения косаток на суда у атлантического побережья Испании и Португалии — не редкость. Животные организованными группами атакуют небольшие яхты, ломают и топят их.

Ранее акула набросилась на жительницу Нью-Йорка. Нападение произошло в районе Куинс, на пляже Рокэвэй. Женщину доставили в больницу в критическом состоянии. Пляж закрыли для посещения, в воздух подняли вертолет для обнаружения других хищников.