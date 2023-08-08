Мир 08 августа 2023, 13:50 Акула набросилась на жительницу Нью-Йорка ABC: акула напала на женщину на пляже Нью-Йорка

Читать 360tv в

Женщина попала в больницу после того, как на нее на пляже Нью-Йорка напала акула. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Случай произошел в районе Куинс, на пляже Рокэвэй. Женщине 50 лет, ее госпитализировали в критическом состоянии в понедельник. Департамент парков и зон отдыха Нью-Йорка добавил, что нападение акул на этом пляже фиксируют крайне редко.

Рокэвей закрыли для посещения, в воздух подняли вертолет для обнаружения других хищников. Однако их пока не заметили. РИА «Новости» напомнило, что акула в прошедшем июле напала на 15-летнего подростка, который занимался серфингом на побережье острова Файер-Айленд в штате Нью-Йорк.

Информация о том, что в Анапе видели акулу, в начале августа появилась в Сети. Однако позже эти сведения не подтвердились. Оказалось, что фото с животным сделали в Соединенных Штатах.