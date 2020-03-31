Стадо диких коз «захватило» карантинный город в Уэльсе

Жители города Лландио в британском Уэльсе прекратили выходить из дома из-за объявленного властями карантина, вызванного коронавирусом. Но улицы пустовали недолго. Туда пришло стадо диких коз, которые начали лакомиться зелеными насаждениями. Видео опубликовал на своей странице в Twitter местный житель Эндрю Стюарт.

Он уже поменял свою подпись в профиле блога на «Козий корреспондент».

Как сообщила телерадиокомпания «Би-би-си», всего в город пришло стадо из 122 кашмирских коз. Обычно они паслись недалеко от города и даже иногда выходили к людям, но надолго не оставались.

Как пояснила в беседе с журналистами глава городского совета Кэрол Марубби, сейчас из-за введенного карантина город пустой, поэтому козы никого не боятся и полностью оккупировали улицы, поедая зелень в садах.

«Это любопытные животные. Я думаю, что им интересно, что происходит вокруг», — заявила представитель городской администрации. Она отметила, что нашествие коз стало для местных жителей настоящим развлечением. Они постоянно следят за животными из окон.

«Вокруг никого нет, поэтому они, вероятно, решили, что могут взять на себя ответственность за город», — поделилась мнением Кэрол Марубби.

Ранее в социальных сетях завирусился ролик о том, как уставший сидеть на карантине житель Британии придумал способ выходить из дома, одевшись в маскировочный костюм куста.