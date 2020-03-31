Британец прикинулся кустом ради выхода из дома в карантин

Карантин ввели в Великобритании совсем недавно, но некоторым жителям королевства оставаться дома не хочется — и они идут на различные ухищрения, чтобы выбраться на улицу. Пожалуй, самым оригинальным оказался житель города Стивенэйджа, графство Хартфордшир. Мужчина переодевался в маскировочный костюм зеленого куста, чтобы выходить из дома.

Как сообщило издание Daily Mail, его проделки сняли жители соседнего дома и опубликовали ролики в TikTok.

На кадрах видно, что живой кустарник передвигается небольшими перебежками, замирая при виде приближающихся машин. Для возвращения к своему дому он перекатывается как профессиональный спецназовец.

Недавно он вывел на прогулку еще двух человек. Так как костюма куста для них не нашлось, то они залезли в мусорные пакеты.

В TikTok видео стало вирусным. Его посмотрели более 16,5 миллиона раз. Большинство пользователей восхитились находчивостью британца.

Но как бы ни было весело, пандемия коронавируса продолжает бушевать во всех странах. На данный момент количество зараженных превысило 800 тысяч человек. В больницах умерли более 39 тысяч пациентов, у которых тесты показали наличие возбудителя в крови. Вылечиться смогли 172 тысячи человек.